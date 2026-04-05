Хакан Фидан провел встречу с Владимиром Зеленским и Ахмедом аш-Шараа в Дамаске - ОБНОВЛЕНО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Сирии с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Турции.

Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены региональные вопросы.

17:16

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в Сирию.

Как передает Haber Global, в международном аэропорту Дамаска его встретил сирийский коллега Асад Хасан аш-Шейбани.

Согласно информации источников в турецком внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита планируется обсуждение двусторонней повестки и региональных вопросов.

Отмечается, что в контексте договоренностей от 17 и 29 января ожидается оценка этапа интеграции северо-востока Сирии в систему центрального управления.

Также предусмотрено обсуждение угроз безопасности Сирии, влияния войны в регионе на ситуацию в стране, обстановки в Ливане и других региональных вопросов.

Кроме того, планируется трехсторонняя встреча Хакана Фидана с прибывшим в Сирию Президентом Украины Владимиром Зеленским и Президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа.