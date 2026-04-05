Трамп: США и Иран могут заключить сделку к 6 апреля

Соединенные Штаты могут заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта c Ираном уже к понедельнику.

С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Президент сказал, что считает, что сможет заключить сделку к завтрашнему дню. Есть хорошие шансы сделать это к следующему дню, они [стороны] ведут переговоры сейчас", - пересказал в эфире Fox News свой разговор с президентом журналист телеканала Трей Йингст.

Источник: ТАСС