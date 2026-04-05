Трамп заявил, что США направляли оружие протестующим в Иране

Соединенные Штаты в начале 2026 года пытались направить большие партии оружия участникам протестов в Иране. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

"Мы послали им много оружия, мы передали его курдам", - привел журналист телеканала Fox News Трей Йингст слова американского лидера, который также выразил предположение, что курдские формирования оставили оружие себе.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.