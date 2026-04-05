СМИ: США продлили на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп продлил на сутки сроки заключения возможной сделки с Ираном.

Об этом сообщил в X корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Трамп сдвинул крайний срок для Ирана дополнительно на 24 часа", - написал Равид. Таким образом он интерпретировал публикацию Трампа в Truth Social, который ранее без каких-либо пояснений написал: "Вторник, 20:00 по времени Восточного побережья США (04:00 по бакинскому времени, 8 апреля)".

В интервью Axios в воскресенье американский лидер заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля.

Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив к 6 апреля. 26 марта глава американской администрации заявил о приостановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней - до 20:00 6 апреля (04:00 по бакинскому времени, 7 апреля).

