Дорожная полиция призывает к бдительности на фоне непогоды

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) МВД Азербайджана призвало участников дорожного движения к бдительности на фоне наблюдающейся на территории республики нестабильной погоды.

В ведомстве напомнили, что в дождливую погоду из-за скользкой проезжей части увеличивается тормозной путь, водителям становится труднее управлять транспортным средствов, и это повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

"Водителям следует выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать внезапных маневров и резких торможений, увеличить дистанцию между транспортными средствами, проверять исправность систем освещения, двигаться осторожно на участках скопления воды и скользких участках, возникающих во время дождя, а приближаясь к пешеходным переходам заблаговременно снижать скорость и уступать дорогу переходящим дорогу", - говорится в обращении дорожной полиции.

ГУДП также подчеркивает, что пешеходы должны переходить дорогу только в установленных местах, перед выходом на проезжую часть убедиться в том, что транспортные средства не приближаются, учитывать, что в дождливую погоду водителям труднее вовремя их заметить.