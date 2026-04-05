Из-за ливня к озеру Пута проложили бетонную трубу - ВИДЕО

В Гарадагском районе в связи с интенсивными осадками приняты превентивные меры.

Как передает 1news.az, об этом сообщил пресс-секретарь Объединенная служба водоснабжения крупных городов Джейхун Мусаоглу на своей странице в социальной сети.

По его словам, с целью предотвращения повышения уровня воды в озере Пута во время ливневых дождей районное управление водоканала установило дополнительную железобетонную водопропускную трубу диаметром 1000 мм и длиной 20 погонных метров.