МИД Ирана обвинил США в попытке выкрасть уран

First News Media13:50 - Сегодня
Иран считает, что операция США по спасению своих пилотов могла быть прикрытием для попытки выкрасть иранский уран, она провалилась, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать.

Одно совершенно ясно - результатом этой операции было не что иное, как "второй Табас", - сказал Багаи, отрывок выступления которого показал иранский телеканал SNN.

В своем выступлении официальный представитель иранского МИД сделал отсылку к провальной операции "Орлиный коготь" (Eagle Claw), известной в Иране как операция "Табас". Она была проведена спецподразделениями армии США 24 апреля 1980 года с целью спасения заложников из посольства США в Тегеране. В ходе операции один вертолет рухнул в воду сразу после взлета, еще один сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. При проведении дозаправки на земле один из вертолетов врезался в самолет-заправщик, в результате чего обе машины были уничтожены, погибли восемь членов экипажа. Все оставшиеся вертолеты были брошены в пустыне и захвачены иранской армией. Операция завершилась полным провалом.

Источник: РИА Новости

