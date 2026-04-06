Турецкий танкер пересек Ормузский пролив

Иран пропустил через Ормузский пролив еще одно судно, находящееся под управлением турецкой компании.

Как сообщил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу, в Персидском заливе остаются еще восемь коммерческих судов, связанных с Турцией.

«В результате наших совместных с министерством иностранных дел усилий турецкое судно Ocean Thunder, следовавшее в Малайзию с нефтью, загруженной в Ираке, благополучно прошло минувшей ночью через Ормузский пролив и завершило свой выход из Персидского залива», - написал он в Х.

По словам Уралоглу, с начала конфликта в регионе принадлежащие турецким компаниям «три из 12 судов, ожидавших в Персидском заливе, смогли благополучно пройти Ормузский пролив».

«Количество турецких судов, запрашивающих проход, уменьшилось до восьми. Мы продолжаем прилагать все усилия для обеспечения безопасного отбытия из региона наших судов и 156 членов их экипажа, которые хотят покинуть этот район», - добавил министр.

Источник: ТАСС