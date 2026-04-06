Французский Центробанк продал все золото, хранившееся в резервах США

Французский центральный банк продал остатки золота, хранившегося в Федеральной резервной системе США.

Об этом сообщает французское издание RFI.

Банк Франции объявил, что получил прирост капитала в размере 12,8 млрд евро после модернизации 129 тонн золота - около 5 процентов от общих резервов Франции. Это золото было последним из французских резервов, хранившихся в США. Оно было заменено эквивалентным количеством золота, купленным в Европе и хранящимся в Париже.

Подчеркивается, что Банк Франции с 2005 года заменяет старое, нестандартное золото слитками, которые соответствуют современным международным стандартам. Также отмечается, что в Германии экономисты призвали правительство вывести золото из США, ссылаясь на опасения по поводу «непредсказуемой» политики президента Штатов Дональда Трампа.

