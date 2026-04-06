КСИР сообщил о поражении американского вертолётоносца в Персидском заливе

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по американскому десантному кораблю - вертолетоносцу USS Tripoli (LHA-7), заставив его уйти в южные воды Персидского залива.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Десантный вертолетоносец LHA-7 армии США (USS Tripoli - прим. ТАСС), на борту которого находились более 5 000 моряков и морских пехотинцев, также подвергся стремительным и молниеносным ударам. После этого он был вынужден отступить в глубины южной части Индийского океана", - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

КСИР также подтвердил, что были нанесены удары по связанному с Израилем контейнеровозу SDN7, о поражении которого ранее сообщило агентство Fars.

