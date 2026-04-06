Казахстан не ведет переговоров о приобретении российской концессии на армянские ж/д

Казахстанская сторона в настоящее время не ведет переговоров о приобретении российской концессии на Армянские железные дороги.

Об этом сообщили "Интерфакс-Казахстан" в АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ) и министерстве транспорта республики.

Армения теоретически не возражает против передачи управления Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) казахстанской компании, если это будет приемлемо для российской стороны, заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также подчеркнул, что на данный момент речь идет лишь об идее и предметных обсуждений по этому вопросу пока не ведется.

«Сложно назвать это обсуждением. Мы не ведем переговоры с российскими партнерами, поскольку они пока не выражали согласия", — отметил Пашинян.

По его словам, вопрос не является бессрочным. Ереван рассчитывает найти партнерское решение.

Пашинян также не исключая передачи управления ЮКЖД ОАЭ или Катару.