В Иране заявили об ударе по силам США в Кувейте
Силы США, находящиеся на острове Бубийян в Кувейте, были атакованы Ираном, заявил в видеообращении представитель Центрального командования «Хатам аль-Анбия» Ирана Эбрагим Зольфагари.
Видеообращение было опубликовано иранскими государственными СМИ в понедельник.
Ибрахим Зольфигари сообщил, что Иран атаковал спутниковое оборудование и боеприпасы на острове с помощью дронов.
Он добавил, что силы США перебазировались туда из лагеря Арифджан после того, как эта база была неоднократно поражена Ираном.
Остров Бубийян — крупнейший из прибрежных островов Кувейта, расположенный в северо-западной части Персидского залива.
Ранее Министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что шесть человек получили ранения из-за падения обломков в жилом районе на севере страны после иранской атаки.
Источник: Reuters