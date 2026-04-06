В Иране заявили об ударе по силам США в Кувейте

Силы США, находящиеся на острове Бубийян в Кувейте, были атакованы Ираном, заявил в видеообращении представитель Центрального командования «Хатам аль-Анбия» Ирана Эбрагим Зольфагари.

Видеообращение было опубликовано иранскими государственными СМИ в понедельник.

Ибрахим Зольфигари сообщил, что Иран атаковал спутниковое оборудование и боеприпасы на острове с помощью дронов.

Он добавил, что силы США перебазировались туда из лагеря Арифджан после того, как эта база была неоднократно поражена Ираном.

Остров Бубийян — крупнейший из прибрежных островов Кувейта, расположенный в северо-западной части Персидского залива.

Ранее Министерство здравоохранения Кувейта сообщило, что шесть человек получили ранения из-за падения обломков в жилом районе на севере страны после иранской атаки.

Источник: Reuters