Генеральный прокурор Турции находится в Баку - ФОТО

First News Media16:55 - Сегодня
Делегация во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турецкой Республики Мухсином Шентюрком находится с визитом в нашей стране по приглашению Кямрана Алиева.

Сегодня Мухсин Шентюрк посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле, а также посетил могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, гости, прибывшие в Шехидляр хиябаны, почтили память героических сынов Отечества, павших за независимость Азербайджана, и возложили цветы к их могилам. Также в Шехидляр хиябаны были посещены Мемориал Турецкое шехидство, воздвигнутый в память о турецких солдатах, погибших за территориальную целостность Азербайджана, и монумент Победы, расположенный в парке Победы.

В ходе встречи Генерального прокурора Кямрана Алиева с турецким коллегой подчеркивалось, что отношения братства и сотрудничества между двумя государствами поднялись до уровня стратегического партнерства, а взаимодействие между правоохранительными органами динамично развивается.

Отмечалось, что концепция «Одна нация, два государства», заложенная в основу отношений между Азербайджаном и Турцией и выдвинутая Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время благодаря тесным дружеским отношениям и политической воле глав государств Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана еще более расширяется и вносит важный вклад в укрепление сотрудничества во всех сферах, в том числе между органами прокуратуры и правоохранительными органами. Это сотрудничество положительно влияет на развитие правовых систем обоих государств, усиление борьбы с преступностью и расширение международного правового сотрудничества.

На встрече К. Алиев подробно проинформировал гостей о цифровизации деятельности органов прокуратуры в рамках проводимых в нашей стране правовых реформ, применении современных механизмов управления и работе, проводимой в направлении институционального развития.

Выразив благодарность за теплый прием, М. Шентюрк отметил, что представляемая им структура придает особое значение развитию связей с Азербайджаном, и выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества между органами прокуратуры двух братских стран.

На встрече состоялся полезный обмен мнениями по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, была достигнута договоренность о продолжении связей в области экстрадиции, правовой помощи, обучения прокуроров и по другим направлениям.

Кроме того, была обсуждена эффективность взаимодействия в рамках международных организаций, подчеркнуто расширение сотрудничества органов прокуратуры обеих стран в международных форматах, в частности укрепление взаимодействия в рамках Совета генеральных прокуроров стран-членов Организации тюркских государств, отмечена важность правового сотрудничества, обмена опытом и реализации совместных инициатив.

В ходе встречи М. Шентюрку была вручена юбилейная медаль Азербайджанской Республики «100-летие прокуратуры Азербайджана», которой он был удостоен за вклад в развитие сотрудничества между органами прокуратуры двух братских стран.

Во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн.

Отметим, что в рамках визита М. Шентюрком планируется проведение официальных встреч с рядом высокопоставленных лиц с целью ознакомления с проводимыми в нашей стране правовыми реформами и институциональными изменениями.

