В Гусаре обрушился участок дороги, соединяющий десятки населенных пунктов - ВИДЕО

Сильные дожди и оползни привели к серьезным последствиям в Гусарском районе.

Как передает 1news.az, в сети распространились соответствующие видеокадры.

Отмечается, что в результате непрекращающихся ливней полностью обрушился участок дороги Гусар - Хазра, проходящий через территорию села Ясаб. Это создало серьезные трудности для сообщения жителей сел Ясаб и Пирал с районным центром. Сообщается, что транспортное сообщение более чем 10 сел с райцентром полностью прервано.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время для устранения проблемы на место привлечены сотрудники соответствующих структур.



