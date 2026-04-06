ЦАХАЛ нанёс массированные удары по трем аэропортам Тегерана - ВИДЕО

Ночью израильские ВВС, действуя на основе разведданных, провели серию масштабных ударов по аэропортам Тегерана с целью поражения авиационных сил Ирана и подразделений ВВС КСИР.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, десятки истребителей атаковали воздушные средства, включая самолёты и вертолёты, а также объекты военной инфраструктуры в трёх аэропортах Тегерана: Баграм, Мехрабад и Азмаеш.

Особое внимание было уделено аэропорту «Мехрабад», который уже становился целью во время операции «Рык льва». Этот объект использовался силами подразделения «Аль-Кудс» КСИР и служил ключевым узлом для транспортировки вооружений и финансовых средств террористических прокси-группировок на Ближнем Востоке. Самолёты с оружием и крупными суммами наличных неоднократно вылетали отсюда и приземлялись по всему региону для снабжения прокси-группировок.

В пресс-релизе отмечается, что Армия обороны Израиля продолжит предпринимать активные меры для ослабления стратегических возможностей иранского режима.