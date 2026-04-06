Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Сооснователь бренда Diesel Адриано Гольдшмидт скончался в возрасте 82 лет, сообщает WWD.

Дизайнер умер после долгой борьбы с раком. В издании подчеркнули, что Гольдшмидта называли «крестным отцом джинсовой ткани».

«Он оставил после себя наследие, которое превратило джинсы из обычной рабочей одежды в один из символов высокой моды», — отметил журналист WWD.

Гольдшмидт начал карьеру в 1974 году, создав бренд Daily Blue. Через четыре года он совместно с итальянским предпринимателем Ренцо Россо основал компанию Diesel, а в 1984 году Россо стал её единственным владельцем. В 1993 году Гольдшмидт стал соучредителем марки Agolde. Кроме того, он сотрудничал с французским домом моды Chloé, занимаясь переработкой джинсовых тканей.

На протяжении своей карьеры Гольдшмидт также был соучредителем таких компаний, как Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied.