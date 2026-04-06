Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Сооснователь бренда Diesel Адриано Гольдшмидт скончался в возрасте 82 лет, сообщает WWD.

Дизайнер умер после долгой борьбы с раком. В издании подчеркнули, что Гольдшмидта называли «крестным отцом джинсовой ткани».

«Он оставил после себя наследие, которое превратило джинсы из обычной рабочей одежды в один из символов высокой моды», — отметил журналист WWD.

Гольдшмидт начал карьеру в 1974 году, создав бренд Daily Blue. Через четыре года он совместно с итальянским предпринимателем Ренцо Россо основал компанию Diesel, а в 1984 году Россо стал её единственным владельцем. В 1993 году Гольдшмидт стал соучредителем марки Agolde. Кроме того, он сотрудничал с французским домом моды Chloé, занимаясь переработкой джинсовых тканей.

На протяжении своей карьеры Гольдшмидт также был соучредителем таких компаний, как Replay, Gap 1969, Goldsign и AG Adriano Goldschmied.

Актуально

Xроника

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

В мире

Ланч в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Xроника

В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО

Xроника

Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в Тбилиси с Музеем азербайджанской ...

В мире

В Азербайджане хиджаб заменяется кялагаи

Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Трамп: Я бы забрал нефть Ирана, но американцы хотят возвращения домой - ВИДЕО

Трамп: Крайний срок для Ирана — завтра - ВИДЕО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Трамп Ирану: «Откройте чер*ов пролив или будете жить в аду»

В Грузии арестован подозреваемый в убийстве азербайджанца - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

WSJ: Трамп пригрозил Европе прекратить поставки оружия для Украины

Иран передал свои условия для прекращения конфликта через посредников

Последние новости

В Азербайджане хиджаб заменяется кялагаи

Сегодня, 21:00

Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Сегодня, 20:40

Трамп: Я бы забрал нефть Ирана, но американцы хотят возвращения домой - ВИДЕО

Сегодня, 20:20

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

Сегодня, 20:00

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Сегодня, 19:45

Трамп: Крайний срок для Ирана — завтра - ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Ланч в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

Сегодня, 19:05

В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО

Сегодня, 19:03

ЦАХАЛ нанёс массированные удары по трем аэропортам Тегерана - ВИДЕО

Сегодня, 19:00

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Сегодня, 18:45

ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения «Аль-Кудс» в Тегеране

Сегодня, 18:30

Настоящие герои: Очевидцы спасли мужчину из затопленной зоны

Сегодня, 18:25

Вышел на свободу врач, осужденный за гибель известного ученого

Сегодня, 18:10

Фидан обсудил с Арагчи конфликт вокруг Ирана

Сегодня, 17:50

В Гусаре обрушился участок дороги, соединяющий десятки населенных пунктов - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

Исламабад потребовал признать террористическим «Движение талибов Пакистана»

Сегодня, 17:43

Очередная встреча в рамках инициативы «Мост мира» проведена с экологами - ФОТО

Сегодня, 17:41

В центре Баку дерево рухнуло на автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 17:31

Осужденный за теракт в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Сегодня, 17:26

NourNews: Страны обяжут платить за безопасный проход через Ормузский пролив

Сегодня, 17:14
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40