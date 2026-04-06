Трамп заявил, что иранцы просят его бомбить их - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп утверждает, что простые иранцы просят его наносить удары по Исламской Республике.

Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом.

«Они говорили: "Пожалуйста, продолжайте бомбить". Бомбы падают рядом с их домами, а они повторяют: "Пожалуйста, продолжайте бомбить, делайте это". И это говорят люди, которые живут там. Когда мы уходим, они просят нас вернуться и наносить удары», — заявил глава государства.