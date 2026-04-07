«Комсомольская правда» взяла «интервью» у «духа» Жириновского

Газета «Комсомольская правда», тираж которой превышает миллион экземпляров, взяла «интервью» у «духа» бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, чтобы узнать, когда закончится война в Украине. Для проведения сеанса спиритизма, как говорится в публикации, издание привлекло «экстрасенсов» Анну Печуеву и Анну Ильину. Они сожгли в редакции газеты купюру в сто рублей, после чего сразу «пришел» Жириновский и через медиума предсказал скорое завершение войны в Украине, пишет The Moscow Times.

«В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго, весь 2027-й точно, зачистки будут. Зачистки. Уже на самом деле все давно решили, просто народу пока не говорят. Конфликт этот уже решенный, до Третьей мировой точно не доведет», — передала слова «духа Жириновского» «экстрасенс». При этом покойный политик через медиума выразил сожаление, что он не сможет участвовать в переговорах, отметив, что в начале было «три Вовы», а останется один. Медиум уточнила, что Жириновский имеет в виду Путина, поскольку Зеленский «умрет». Также «дух» предсказал, что на президента Дональда Трампа совершит покушение «отставной военный», а США распадутся так же, как СССР в своем время.

Прокомментировал «дух Жириновского» и войну США и Израиля против Ирана. По его словам, которые передала медиум, ситуация на Ближнем Востоке «может дойти и до ядерного оружия». В частности, Израиль «могут вообще стереть с лица Земли». Тогда в Россию «побегут куча беженцев». При этом в России в ближайшие годы будет неустойчивая экономическая ситуация, но страна выстоит. Россиянам «дух» политика посоветовал «сажать картошку».

Жириновский умер 6 апреля 2022 года. ЛДПР, которую он создал в 1991-м и возглавлял до самой смерти, продолжает использовать его образ в целях пиара. Политик подается как тот, кто многие «предвидел» и «предсказал». В частности, за два месяца до полномасштабной войны он называл 4 утра 22 февраля 2022 года временем, когда Россия нападет на Украину. При этом Жириновский утверждал, что в результате этого Россия в станет «великой страной», а российские флаги будут над Харьковом, Николаевом и Житомиром.

