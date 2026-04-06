Reuters: прекращение огня между США и Ираном может вступить в силу в понедельник

First News Media11:42 - Сегодня
Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу в понедельник, передает Reuters со ссылкой на источник.

"Все элементы должны быть согласованы сегодня", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, первоначальная договоренность предполагает меморандум о взаимопонимании, который оформят в электронном виде через Пакистан, ставший единственным каналом связи на этих переговорах.

Как пишет Reuters, подготовленная Исламабадом схема предусматривает немедленное прекращение огня с последующим соглашением в течение 15-20 дней. При этом источник утверждает, что приостановка боевых действий позволит сразу открыть Ормузский пролив.

Ожидается, что итоговая сделка будет включать обязательства Ирана не создавать ядерное оружие в обмен на смягчение санкций и размораживание активов. По данным агентства, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир минувшей ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

При этом официальной реакции от Вашингтона и Тегерана пока не последовало. По словам двух пакистанских источников, Иран, несмотря на активные контакты, пока не дал согласия на предложенную схему.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, сто США ведут переговоры с исламской республикой.

Он предположил, что соглашение возможно уже ко вторнику. Несмотря на это, политик нецензурным выражением призвал иранцев открыть Ормузский пролив и пригрозил невиданными ударами.

Источник: РИА Новости

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом ...

Общество

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Xроника

В Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ...

Политика

В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин станет обязательной

В мире

Лукашенко: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Макрон ответил на шутку Трампа о «избиениях со стороны жены»

Иран нанес ракетный удар по Турции

Умер один из инициаторов Ходжалинского геноцида Зорий Балаян

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Сегодня, 13:20

Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

В отношении 88-летнего мужчины, пугавшего с ножом детей в Сумгайыте, приняты меры - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Зарплаты этих лиц могут вырасти

Сегодня, 13:05

Ближневосточный кризис, экспорт газа в Европу и роль Азербайджана: ресурсы, маршруты и конкуренция

Сегодня, 13:03

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Сегодня, 13:00

Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

Сегодня, 12:55

В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

Сегодня, 12:45

Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

Сегодня, 12:42

Пашинян созывает заседание Совета безопасности Армении

Сегодня, 12:37

Сильные дожди парализовали движение у въезда в «Белый город» - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Авиаудар по пригороду Тегерана: 13 погибших, включая 6 детей

Сегодня, 12:30

Решительно и масштабно: Тегеран пообещал ответ на атаки по энергоинфраструктуре Ирана

Сегодня, 12:27

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устраняются последствия интенсивных дождей - ФОТО

Сегодня, 12:12

В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми

Сегодня, 11:53

Юсиф Эйвазов: «Развивать оперу в Азербайджане - мой долг» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Reuters: прекращение огня между США и Ираном может вступить в силу в понедельник

Сегодня, 11:42

Саудовская Аравия резко повышает цены на нефть

Сегодня, 11:37

Трое человек погибли - Последствия прорыва плотины в Дагестане

Сегодня, 11:35
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40