Из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге

First News Media23:40 - 06 / 04 / 2026
На Бибиэйбатской дороге в Сабаильском районе Баку, где возник риск оползня, ситуация находится под контролем. Ведутся работы по её стабилизации и обеспечению безопасного движения транспорта.

Об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД.

По данным ведомств, из-за продолжительных дождей на данном участке возникла угроза оползня. В связи с этим движение транспорта здесь временно частично ограничено.

Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом — старым Сальянским шоссе через территорию, известную как «20-й участок».

В настоящее время обстановка остаётся под контролем, профильные службы продолжают принимать меры для её стабилизации и безопасной эксплуатации дороги.

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в ...

Иран представил пакет из 10 пунктов для завершения войны

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

Настоящие герои: Очевидцы спасли мужчину из затопленной зоны

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Вандализм в сердце Баку: почему инцидент с киноцентром «Низами» важнее, чем кажется

Фасад Киноцентра «Низами» полностью восстановлен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Конфликт в Оперном театре: Эвез Абдуллаев обвинил Юсифа Эйвазова в увольнениях и давлении

Установлены лица, разрисовавшие фасад Киноцентра «Низами» - ОБНОВЛЕНО

«Комсомольская правда» взяла «интервью» у «духа» Жириновского

Иран иронично ответил на ультиматум Трампа

Пит Хегсет: США нанесут самый большой объем ударов по Ирану

Трамп заявил, что иранцы просят его бомбить их - ВИДЕО

Трамп оправдал удары по Ирану: «Они — звери»

Зеленский направил России предложение об энергетическом перемирии

Грузинская пресса широко осветила государственный визит Президента Ильхама Алиева в эту страну

Премьер-лига Азербайджана: «Карабах» разгромил «Карван-Евлах» - ВИДЕО

Иран представил пакет из 10 пунктов для завершения войны

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры визита в Грузию - ВИДЕО

Скончался сооснователь Diesel Адриано Гольдшмидт

Трамп: Я бы забрал нефть Ирана, но американцы хотят возвращения домой - ВИДЕО

Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Грузию - ФОТО

В Азербайджане супружеская измена может обойтись в 20 тысяч манатов

Трамп: Крайний срок для Ирана — завтра - ВИДЕО

Ланч в честь Президента Ильхама Алиева - ФОТО

В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой - ФОТО

ЦАХАЛ нанёс массированные удары по трем аэропортам Тегерана - ВИДЕО

В структуре Минкультуры созданы новые отделы и секторы

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

