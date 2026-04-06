Из-за угрозы оползня ограничено движение на Бибиэйбатской дороге
На Бибиэйбатской дороге в Сабаильском районе Баку, где возник риск оползня, ситуация находится под контролем. Ведутся работы по её стабилизации и обеспечению безопасного движения транспорта.
Об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Министерства по чрезвычайным ситуациям и МВД.
По данным ведомств, из-за продолжительных дождей на данном участке возникла угроза оползня. В связи с этим движение транспорта здесь временно частично ограничено.
Водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом — старым Сальянским шоссе через территорию, известную как «20-й участок».
В настоящее время обстановка остаётся под контролем, профильные службы продолжают принимать меры для её стабилизации и безопасной эксплуатации дороги.