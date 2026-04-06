Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

Вооруженные силы Ирана начнут наносить «более жесткие и масштабные удары» по объектам США на Ближнем Востоке в случае продолжения атак на гражданскую инфраструктуру исламской республики, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

«Мы с самого начала заявляли, что любое посягательство на гражданские объекты столкнется с усиленным ответом по интересам противника в любой точке региона. В случае повторения атак на гражданские цели последующие этапы наших наступательных и ответных операций будут реализованы гораздо более жестко и масштабно, а ущерб и потери противника при продолжении такой политики многократно возрастут», - сказал он в эфире государственного телевидения.

Источник: ТАСС