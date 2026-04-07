КСИР: Иран более не будет проявлять сдержанность при ударах по инфраструктуре США

Вооруженные силы Ирана после атак США и Израиля на энергетическую инфраструктуру исламской республики более не будут проявлять сдержанность в ходе ответных ударов по американской инфраструктуре на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Региональные союзники США также должны знать, что до сегодняшнего дня, исходя из принципов добрососедства, мы проявляли значительную сдержанность и учитывали определенные ограничения при выборе ответных целей, однако отныне все эти ограничения сняты», - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

КСИР подчеркнул, что нанесут такой непоправимый ущерб американским энергетическим объектам, что «США и их партнеры лишатся доступа к газу и нефти на Ближнем Востоке на долгие годы».

Источник: ТАСС