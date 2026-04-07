В Армении почти 38% респондентов считают высоким риск вовлечения страны в войну США и Израиля против Ирана - соцопрос

Согласно GALLUP International Association, почти 38% участников опроса в Армении считают высоким риск вовлечения страны в войну между Ираном и Израилем/США.

Как сообщил глава армянского представительства GALLUP International Association Арам Навасардян, 22,7% опрошенных заявили, что Армения, по всей вероятности, может оказаться втянутой в этот конфликт, а еще 15,1% оценили риск такого развития событий как очень высокий.

Кроме того, по словам Навасардяна, 34,5% респондентов считают, что Армения не будет вовлечена в войну, поскольку поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с США.

Еще 14% участников опроса заявили, что Армения способна смягчить подобные риски, а 13,4% затруднились с ответом, сказал он.

В телефонном опросе, проведенном в Армении с 1 марта по апрель, приняли участие 1001 респондент.

