Продлен срок ареста руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и двух сотрудников

First News Media15:43 - Сегодня
Срок меры пресечения в виде ареста в отношении руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и ещё двух сотрудников центра продлён.

Как сообщает AПA, соответствующее решение принято в Сумгайытском городском суде.

Согласно решению, срок ареста Джейхуна Салманова, Натига Алиева и Эльшада Магеррамова продлён на 2 месяца.

Напомним, что на основании обращений граждан, поступивших в связи с нарушениями, выявленными в ООО «Реабилитационный центр «Гуртулуш», расположенном на территории Сумгайыта, в прокуратуре города Сумгайыт было проведено расследование.

В рамках расследования были задержаны руководитель центра Джейхун Салманов, а также сотрудники центра Натиг Алиев и Эльшад Магеррамов. Решением суда в отношении каждого из них избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 10 суток.

Им предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики 127 (умышленное причинение незначительного вреда здоровью), 133 (пытки), 144 (похищение человека), 145 (незаконное лишение свободы).

