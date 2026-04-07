 Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

First News Media16:42 - Сегодня
Гибель «целой цивилизации» этой ночью предвещает президент США Дональд Трамп.

«Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и ее уже никогда не вернуть», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

При этом Трамп утверждает, что не желает подобного исхода: «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и тотальная смена режима, где возобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, случится что-то революционно прекрасное - кто знает? Мы узнаем это сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 годам вымогательства, коррупции и смерти наконец-то придет конец. Боже, благослови Великий Народ Ирана!»

Напомним, что в 20:00 по восточно-американскому времени (05:00 по Баку) истекает срок ультиматума Трампа Ирану на открытие Ормузского пролива и заключение сделки с США.

Поделиться:
234

Актуально

В мире

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции - ...

Общество

Подарочные карты и закон: Центробанк Азербайджана обозначил границы их ...

Политика

МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

В мире

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Вэнс пригрозил Ирану применением средств, которые не использовались до этого США

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Над Черным морем появилось необычное облако

Арагчи: Удары по ядерным объектам могут привести к тяжелым экологическим последствиям

Иран передал свои условия для прекращения конфликта через посредников

Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

Последние новости

Орбан сообщил Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии

Сегодня, 17:10

Президент наградил лиц, имеющих особые заслуги в защите территориальной целостности Азербайджана

Сегодня, 17:09

Вэнс пригрозил Ирану применением средств, которые не использовались до этого США

Сегодня, 17:06

В Турции задержали причастных к нападению на генконсульство Израиля - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

Сегодня, 16:42

Израиль нанес ракетный удар по железной дороге в Иране - ВИДЕО

Сегодня, 16:17

Продлен срок ареста руководителя реабилитационного центра «Гуртулуш» Джейхуна Салманова и двух сотрудников

Сегодня, 15:43

КСИР заявил об ударе по авианосной группе USS Abraham Lincoln и по судну с военным грузом для Израиля

Сегодня, 15:40

Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

Сегодня, 15:35

В Армении почти 38% респондентов считают высоким риск вовлечения страны в войну США и Израиля против Ирана - соцопрос

Сегодня, 15:32

В ООН заявили о готовности стать посредником в переговорах США и Ирана

Сегодня, 15:28

КСИР: Иран более не будет проявлять сдержанность при ударах по инфраструктуре США

Сегодня, 15:15

В Гарадаге изъято более 70 килограммов наркотиков

Сегодня, 15:10

В январе-марте доходы государственного бюджета превысили прогноз

Сегодня, 15:02

Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Верховного суда Турции - ФОТО

Сегодня, 14:45

Кому бы отдали свой голос граждане Армении на выборах - опрос

Сегодня, 14:38

Подарочные карты и закон: Центробанк Азербайджана обозначил границы их использования

Сегодня, 14:35

МИД Азербайджана осудил нападение на посольство ОАЭ в Дамаске

Сегодня, 14:25

Трамп раскритиковал союзников США из-за позиции по войне с Ираном

Сегодня, 14:10

Погода на среду: в Баку усилится ветер

Сегодня, 13:55
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40