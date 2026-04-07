Трамп грозит этой ночью уничтожить «целую цивилизацию»

Гибель «целой цивилизации» этой ночью предвещает президент США Дональд Трамп.

«Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и ее уже никогда не вернуть», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

При этом Трамп утверждает, что не желает подобного исхода: «Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда у нас есть полная и тотальная смена режима, где возобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, случится что-то революционно прекрасное - кто знает? Мы узнаем это сегодня вечером, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 годам вымогательства, коррупции и смерти наконец-то придет конец. Боже, благослови Великий Народ Ирана!»

Напомним, что в 20:00 по восточно-американскому времени (05:00 по Баку) истекает срок ультиматума Трампа Ирану на открытие Ормузского пролива и заключение сделки с США.