Иран освободил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН

Руководство Ирана отпустило на свободу двух французов Сесиль Колер и Жака Пари, задержанных в 2022 году по подозрению в шпионаже, в обмен на отзыв Францией иска из Международного суда ООН.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

Граждане Франции были задержаны в Исламской Республике в мае 2022 года. Иранская разведка заподозрила их в попытке организовать беспорядки в ходе протестов учителей, выступавших за повышение заработной платы. Отмечается, что иск в Международный суд ООН был подан Францией якобы из-за непредоставления консульской защиты.

По данным агентства, в рамках сделки Париж также освободил иранскую переводчицу, профессора университета «Люмьер Лион 2» Махдие Эсфандиари, которую задержали в 2025 году за якобы оправдание терроризма.