В свет вышла книга «Мозаики Азербайджана. Симфония красок» - ФОТО

Баку - город с многослойной историей и богатым архитектурным наследием.

Его облик формировался на стыке различных эпох и художественных традиций, где архитектура выступает не только как функциональная среда, но и как носитель культурных смыслов. Наряду с объемно-пространственными решениями важную роль в формировании городской среды играет монументально-декоративное искусство.

Одним из наиболее выразительных его проявлений стала мозаика. Мозаика представляет собой вид искусства, основанный на создании изображений из фрагментов камня, стекла, керамики или смальты, объединённых в целостную композицию. Благодаря устойчивости материалов и насыщенности цвета такие произведения отличаются долговечностью и визуальной выразительностью. В архитектуре мозаика не ограничивается декоративной функцией: она взаимодействует с формой здания, усиливает его художественный образ и формирует восприятие пространства. Со временем мозаики стали привычной частью городского пейзажа.

Для многих жителей они связаны с личными воспоминаниями и воспринимаются как элементы, формирующие визуальную идентичность Баку. Несмотря на утраты, значительное число панно сохранилось, продолжая играть роль своеобразных ориентиров в городской среде.

Значимым этапом в изучении и сохранении этого наследия стало издание книги «Мозаики Азербайджана Симфония красок» , подготовленной при поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. Это фундаментальное исследование принадлежит исследователю и востоковеду Вахиду Шукюрову, чья многогранная деятельность — статьи, фильмы, лекции и книги — направлена на популяризацию культурного наследия Азербайджана. Работа, продолжавшаяся на протяжении семи лет, позволила собрать и систематизировать обширный материал по мозаикам всей республики. Книга, изданная в 2025 году в издательстве «Şərq-Qərb», представляет собой комплексное исследование, включающее фотографии, архивные данные, сведения об авторах и датировках, а также раздел, посвящённый утраченным панно.

Это издание можно рассматривать как важный вклад в изучение и сохранение художественного наследия Азербайджана. Оно также формирует основу для дальнейших исследований, способствуя осмыслению культурного опыта целой эпохи.