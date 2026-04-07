Посол США: «Моссад» принял участие в спасении американских летчиков в Иране

Израильская разведывательная служба "Моссад" совместно с вооруженными силами страны приняла непосредственное участие в операции по поиску и спасению двух американских летчиков истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана.

Об этом заявил посол США в Израиле Майк Хакаби.

"Я встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и от имени американского народа поблагодарил его за беспрецедентную помощь, оказанную ВС США и разведке в операции по спасению экипажа нашего самолета в Иране. Армия обороны Израиля и "Моссад" оказали большое содействие миссии", - написал Хакаби в X.

Ранее военное издание Military Watch Magazine сообщало, что в ходе операции по спасению летчиков США и Израиль потеряли порядка 11 воздушных судов.

Двухместный истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана в пятницу. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа - пилот и штурман-оператор - успешно вышли на связь. Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Во время поисково-спасательной операции Иран подбил один из принимавших в ней участие американских вертолетов Black Hawk - члены его экипажа получили ранения, однако он смог улететь.

На установление местонахождения штурмана-оператора ушло больше суток. Операция по его спасению началась 4 апреля. При этом истребители ВВС США наносили удары по выдвинувшимся в этот район иранским силам, чтобы они не смогли найти второго члена экипажа раньше американского спецназа.

Источник: ТАСС