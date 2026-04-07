Водительская халатность при парковке привела к гибели человека

Оставленные без присмотра в отцовском автомобиле двое малолетних детей привели транспортное средство в движение.

Инцидент произошел, когда житель Хатаинского района Ильхам Гасымов оставил автомобиль марки «ВАЗ» перед своим домом на участке с крутым спуском и отошел, оставив двери открытыми. В это время его дети 7 и 6 лет сели в машину и провели манипуляцию с рычагом переключения передач.

В результате автомобиль начал движение. Дети успели выскочить из машины, однако набравшее скорость на спуске транспортное средство сбило двух женщин, находившихся на дороге. В ходе происшествия одна из пешеходов получила травмы, а другая - скончалась на месте.

Данный случай наглядно демонстрирует, что несоблюдение требований безопасности при парковке транспортного средства может привести к тяжелым последствиям. Согласно закону «О дорожном движении», при парковке автомобиля на склоне необходимо задействовать стояночный тормоз (ручник), вывернуть колеса в безопасном направлении и запереть двери при выходе из транспортного средства.

Главное управление государственной дорожной полиции напоминает, что пренебрежение правилами безопасности при парковке влечет за собой тяжкие последствия. В связи с этим от водителей требуется проявлять ответственность и строго соблюдать требования законодательства.