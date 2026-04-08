Хегсет: США сохраняют готовность к возобновлению военных действий против Ирана

First News Media17:31 - Сегодня
Вооруженные силы США сохраняют готовность к возобновлению боевых действий против Ирана, если Вашингтон посчитает, что Тегеран не выполняет достигнутые договоренности. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Мы будем поблизости. Мы никуда не уходим, - сказал он на пресс-конференции. - Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал прекращение огня и в итоге сел за стол переговоров и заключил сделку. Мы останемся там, будем сохранять готовность и бдительность».

«Наши войска готовы к обороне и к наступлению, готовы незамедлительно вновь начать действовать для выполнения любых задач, чтобы гарантировать, что Иран выполняет обязательства», - утверждал министр.

Он подчеркнул, что либо Иран сам передаст свой обогащенный уран Соединенным Штатам, либо Вашингтон сам силой вывезет эти ядерные материалы.

«И они либо передадут это (обогащенный уран – ред.) нам, что было изложено [американским] президентом [Дональдом Трампом], отдадут нам добровольно, мы получим это. Или мы вывезем это, если нам придется сделать что-то самим», - сказал министр.

По его словам, весь ядерный материал, которым Иран не должен обладать, будет немедленно вывезен: «Любой материал, который они (Иран – ред.) не должны иметь, будет вывезен прямо сейчас. Их [ядерная] пыль глубоко погребена и находится под наблюдением 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с воздуха. Президент [США Дональд Трамп] с самого начала ясно дал понять: иранского ядерного оружия не будет».

По мнению Хегсета, силы Ирана в результате операции США и Израиля потеряли боеспособность на многие годы, а оборонно-промышленный комплекс (ОПК) исламской республики уничтожен.

Между тем запущенные Ираном по авианосцу ВМС США Abraham Lincoln ракеты или беспилотники, по его словам, не достигли цели.

«Иран запустил сотни и сотни ракет и беспилотников по нашему авианосцу. Они были одержимы этой идеей, но так и не смогли даже приблизиться к нему. Каждый из этих снарядов был с легкостью сбит за много миль от Abraham Lincoln», - сказал он.

Министр изложил версию, согласно которой «по любым меркам в результате операции «Эпическая ярость» иранские вооруженные силы были уничтожены и потеряли боеспособность на многие годы». Как утверждал шеф Пентагона, США, «задействовав менее 10% своей боевой мощи, разгромили одну из крупнейших армий мира». Как полагает министр, США «завершили уничтожение военно-промышленной базы Ирана».

«Операция «Эпическая ярость» стала сокрушительной победой на поле боя исторических масштабов», - сказал Хегсет. По его версии, «американские вооруженные силы достигли всех целей в соответствии с планом, в установленные сроки».

Хегсет рекомендовал «так называемым союзникам» Вашингтона извлечь уроки из операции США и Израиля против Ирана.

«Нашим израильским союзникам: спасибо за то, чтобы были храбрыми, способными и готовыми сражаться на поле боя! Остальной мир и остальные наши так называемые союзники увидели, как выглядит настоящий потенциал. Им следует принять это к сведению», - сказал шеф Пентагона.

Источник: ТАСС

