Трамп планирует обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО Марком Рютте возможность выхода США из альянса.

Как передает «Интерфакс», об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, по-прежнему ли актуально желание Трампа выйти из НАТО.

«Как я понимаю, он обсудит это через пару часов с генеральным секретарем Рютте, и, возможно, вы услышите позицию от самого президента», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Рютте и Трамп встретятся в среду в Белом доме и обсудят в том числе разногласия между США и НАТО по поводу ситуации с Ираном.