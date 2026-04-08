Пезешкиан отметил роль народа и погибшего лидера в достигнутом с США перемирии

Режим прекращения огня с Вашингтоном на основе принципов, выдвинутых Тегераном, стал возможен благодаря иранскому народу и погибшему верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом заявил президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Прекращение огня на основе принятия общих принципов, предложенных Ираном, стало результатом пролитой крови нашего павшего лидера, великого Хаменеи, а также благодаря участию всего народа», - написал он на своей странице в социальной сети Х.

Президент также призвал иранцев к единству во всех сферах деятельности, в том числе и на дипломатическом поприще.

Источник: ТАСС