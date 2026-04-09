Франция выступила против введения платы за проход через Ормузский пролив

Франция не поддерживает введение Ираном и США платы за проход судов через Ормузский пролив и считает это нарушением принципа свободы судоходства в международных водах.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

"Это недопустимо, потому что свобода судоходства в международных водах — это общее достояние всего человечества, которое не должно ущемляться никакими ограничениями и никакими правами прохода", — сказал министр. "Никто бы это не принял, просто потому что это незаконно", — добавил он.

Барро отметил, что с наступлением перемирия и началом переговоров необходимо вновь открыть Ормузский пролив, "чтобы остальной мир не стал косвенной жертвой этого конфликта". Он признал, что на данный момент, несмотря на проход нескольких кораблей после начала перемирия, судоходство в этом регионе остается ограниченным и не будет полностью свободным, пока не будет подписан соответствующий протокол безопасности между воюющими сторонами.

Еще одной проблемой, по словам министра, является необходимость убедить компании-операторов морских перевозок взять на себя риски, связанные с проходом по этому маршруту, а страховые компании — застраховать эти суда. По мнению Барро, этого можно добиться при наличии системы сопровождения судов, подобной той, что уже действует в Красном море, и в которой Франция принимает участие. Он напомнил, что организацию такой миссии после завершения конфликта продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон, и сейчас ее планирование находится на завершающем этапе.

Ранее представитель иранского Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Хамид Хосейни сообщил газете Financial Times, что власти Исламской Республики намерены взимать плату за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив в размере $1 за баррель, а также иметь право досматривать любое судно. Он уточнил, что оплата будет производиться в биткойнах.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США выступают против взимания Ираном платы с проходящих через Ормузский пролив судов, однако возможность совместного взимания платы Вашингтоном и Тегераном будет обсуждаться в течение ближайших двух недель.

Источник: ТАСС