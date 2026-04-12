Иран отреагировал на угрозу Трампа о блокаде Ормузского пролива

Корпус стражей исламской революции (КСИР) прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о блокировании Ормузского пролива.

Заявление иранского формирования опубликовано в соцсети X.

«Все движения и их отсутствие [в Ормузском проливе] находятся под полным контролем вооруженных сил. Любое неверное движение втянет врага в смертельные водовороты пролива», — говорится в сообщении.

Трамп объявил о морской блокаде Ормузского пролива ранее в воскресенье, 12 апреля.