Трамп о ситуации с Ираном: «Они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все!»

First News Media19:12 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп сделал ряд жестких заявлений в адрес Ирана в эфире Fox News.

«Я мог бы уничтожить Иран за один день, за один час», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США продолжат давление на страну. «Я предсказываю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. Я хочу все. Мне не нужно 90%, мне не нужно 95%. Я хочу все!» – отметил Трамп.

Отдельно он рассказал о новых военных технологиях. «У нас есть новая техника для уничтожения дронов – компьютеризированные пули. А еще лазеры расплавляют дроны, это очень зрелищно», – сказал он.

Говоря о союзниках, Трамп сослался на слова премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. «Как сказал Нетаньяху, мы – старший брат, а они – младший брат», – заявил он.

Также президент США сообщил о планах усиления давления на Иран на море. «США установят полную блокаду Ирана на море. Эти действия будут похожи на те, что были приняты против Венесуэлы, но масштабнее», – отметил он.

По его словам, к операции могут подключиться союзники. «Британия и еще несколько стран направят минные тральщики для разминирования Ормузского пролива», – сказал Трамп.

Кроме того, он добавил, что НАТО готово оказать помощь в вопросе Ормузский пролив.

Трамп также заявил о намерении ограничить нефтяные доходы Ирана. «Мы не позволим Ирану зарабатывать деньги на продаже нефти тем, кому они захотят», – подчеркнул он.

