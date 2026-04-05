Над Черным морем появилось необычное облако
Редкое рулонное облако появилось над акваторией Черного моря у берегов Турции.
Об этом сообщает местное издание Star, ссылаясь на местных жителей.
По его информации, цилиндрическое облачное образование сформировалось примерно в полдень вдоль береговой линии над Черным морем. Это явление напоминало гигантскую волну в небе. Оно вызвало удивление у очевидцев.
Как заявили метеорологи заявили, что такие облака представляют собой редкое атмосферное явление, возникающее в результате быстрого перемещения теплых и холодных воздушных масс.
Источник: Газета.ру
