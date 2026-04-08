«Это незаконно»: Трамп раскритиковал Иран за «живые щиты» - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что использование Ираном людей в качестве «живого щита» является «абсолютно незаконным».

Об этом он сказал в кратком интервью телеканалу NBC News.

Трамп раскритиковал призывы иранских властей к молодёжи выстраиваться в «живые цепи» вокруг электростанций на фоне его ультиматума открыть Ормузский пролив. Ранее он пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре страны в случае отказа.

«Это абсолютно незаконно. Им нельзя так делать», — заявил он.

При этом Трамп отказался комментировать ход переговоров с Ираном. Также он не стал пояснять своё заявление о том, что «целая цивилизация может погибнуть сегодня ночью», отметив лишь: «Вам придётся самим это выяснить».