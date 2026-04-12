Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

First News Media17:49 - Сегодня
Трамп объявил, что США будут сами блокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп объявил о введении военно-морской блокады Ормузского пролива — спустя несколько часов после того, как переговоры с Ираном в Исламабаде завершились без соглашения.

«С немедленным эффектом ВМС США — лучшие в мире — начнут процесс блокирования всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал Трамп в Truth Social.

По словам президента, американским морякам отдан приказ перехватывать все суда в международных водах, заплатившие Ирану пошлину за проход.

Трамп также пообещал продолжить разминирование пролива и предупредил: «Любой иранец, открывший огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен». В отдельном посте он добавил, что американские вооружённые силы находятся в полной боевой готовности и «завершат то немногое, что осталось от Ирана» — в подходящий момент.

Блокада стала прямым следствием провала переговоров в Пакистане. 21-часовые трёхсторонние переговоры при посредничестве Исламабада — первая очная встреча США и Ирана за 47 лет — завершились без договорённостей. Стороны не смогли сойтись ни по ядерному вопросу, ни по статусу Ормузского пролива, ни по разблокированию иранских активов на сумму около 27 млрд долларов.

По данным турецких СМИ, дискуссия по проливу была настолько острой, что глава МИД Ирана Арагчи и спецпосланник США Уиткофф едва не дошли до физического столкновения.

Иранский депутат, входивший в состав делегации на переговорах, Махмуд Набавян заявил, что «Ормузский пролив открыт не будет» и что «мир станет свидетелем новой формы управления» этим стратегическим коридором.

Ормузский пролив — крупнейшая нефтяная артерия планеты: через него проходит около 20% мирового экспорта нефти. С начала войны судоходство через пролив сократилось до минимума. По данным Lloyds List, более 600 судов заблокированы в районе Персидского залива; даже если трафик вернётся к довоенному уровню завтра, потребуется не менее десяти дней, чтобы вывести все суда из залива.

Перемирие между США и Ираном истекает 21 апреля. Его судьба после объявления блокады остаётся неясной.

