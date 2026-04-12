Посольство Азербайджана в Иране возобновило работу

Сегодня посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность, сообщается в пресс-релизе МИД Азербайджана.



На первоначальном этапе посольство будет функционировать с ограниченным числом дипломатического и административного персонала, включая посла.



С учётом вопросов безопасности и организационных аспектов планируется поэтапное регулирование деятельности посольства.



Возобновление работы посольства Азербайджана в Иране вскоре после прекращения военных действий и объявления двухнедельного режима прекращения огня является наглядным свидетельством особого значения, которое Азербайджан придаёт отношениям с соседним и дружественным Ираном.



Наша страна вновь заявляет о своей поддержке инициатив, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе.