Премьер Британии и султан Омана призвали Иран и США найти выход из сложившейся ситуации

First News Media14:30 - Сегодня
Премьер-министр Великобритании выразил надежду, что США и Иран продолжат соблюдать режим прекращения огня на фоне безрезультатности мирных переговоров в Исламабаде.

Об этом сообщила его канцелярия по итогам телефонного разговора с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом.

Отмечается, что стороны обсудили ирано-американские переговоры, призвав обе стороны найти выход из сложившейся ситуации. "Лидеры отметили важность поддержания режима прекращения огня, призвав все стороны избегать дальнейшей эскалации", - следует из заявления.

Стармер поблагодарил Аль Саида за усилия страны по спасению моряков с терпящих бедствие судов в Ормузском проливе. Британский премьер также рассказал, что Лондон вместе со своими партнерами работает над восстановлением свободы навигации в долгосрочной перспективе.

Кроме того, он подтвердил готовность Великобритании работать над обеспечением безопасности Омана, в том числе за счет поставок беспилотников, которые производятся в сотрудничестве с Украиной. По словам Стармера, украинская экспертиза сыграла важную роль в защите региона от иранских атак.

