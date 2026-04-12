С начала войны в Иране погили более 3,3 тыс. человек

В Иране с начала операции США и Израиля погибли более 3, 3 тыс. человек.

Как передают иранские СМИ, об этом сообщил глава Организации экстренной медицинской помощи Ирана Джафара Миадфара.

По последним подсчетам, всего погибли 3 375 человек, среди них более 2,8 тыс. мужчин и порядка 500 женщин.

Ранее Миадфар сообщил, что по меньшей мере 400 медицинских учреждений в исламской республике получили повреждения с начала ударов США и Израиля. В результате 26 медработников погибли, еще 188 получили ранения.