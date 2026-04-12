Ядерный вопрос на переговорах с Ираном остался нерешенным - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская и иранская делегации согласовали в Исламабаде большинство проблемных тем, но ядерный вопрос остался нерешенным.

"Встреча прошла хорошо, большинство вопросов были согласованы, но единственный действительно важный момент, ядерный, остался нерешенным", - написал американский лидер в Truth Social.

Трамп добавил, что переговоры продолжались около 20 часов, и достигнутые на них договоренности "лучше, чем продолжение военной операции", но эти результаты, по словам президента, не имеют значения якобы из-за ядерных амбиций Ирана.

Источник: ТАСС