Трамп: США будут задерживать суда, заплатившие за проход через Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США будут искать и задерживать суда, которые заплатили Ирану за проход через Ормузский пролив.

"Я также отдал распоряжение нашим ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, уплатившее сбор Ирану [за проход через Ормузский пролив]. Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море", - написал он в социальной сети Truth Social.

"Блокада начнется в ближайшее время. В этой блокаде примут участие и другие страны", - добавил американский лидер.

