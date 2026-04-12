Православные из северного региона Азербайджана отмечают Пасху - ФОТО

Проживающие в Азербайджане православные отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в православной церкви святого Николая Чудотворца», расположенной в Хачмазе, пасхальные богослужения начались в ночь с субботы на воскресенье. Члены христианской общины, проживающие в северных районах страны, пришли в церковь, совершили религиозные обряды, послушали духовные песнопения и зажгли свечи.

Настоятель православной церкви святого Николая Чудотворца», иеромонах Георгий Будагов отметил, что проживающие в северном регионе христиане ежегодно отмечают Пасху на высоком уровне.

Пасха является одним из самых древних, важных и любимых праздников христиан. Светлое Христово Воскресение в этом году по православному календарю отмечается 12 апреля. По традиции верующие в четверг утром пекут куличи, а в ночь с субботы на воскресенье совершают крестный ход, знаменующий начало празднования Пасхи и Воскресения Иисуса Христа.