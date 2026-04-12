Раскрыты подробности поножовщины в Тертере - ОБНОВЛЕНО
Стали известны причины и некоторые подробности убийства, совершенного накануне в Тертере.
По данным, 1999 года рождения Набиль Асланов намеревался приобрести у своего односельчанина, 1995 года рождения Сафихана Нагиева, автомобиль марки "Niva" с условием оплаты через месяц. Последний отказался продавать машину в рассрочку, опасаясь, что не получит деньги, в результате чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры Н.Асланов нанес С.Нагиеву ножевое ранение.
Сообщается, что Н.Асланов был освобожден из мест лишения свободы два месяца назад.
Позднее стороны договорились встретиться в одном из кафе района, чтобы уладить разногласия. Во время встречи С.Нагиев, ссылаясь на прежний конфликт, нанес Н.Асланову множественные ножевые ранения.
Пострадавший скончался по дороге в Центральную районную больницу Барды.
Сотрудники полиции задержали С.Нагиева, он передан следствию.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
11:45
В Тертерском районе сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении убийства.
Как сообщалось ранее, 11 апреля во время потасовки в кафе Н.Асланов получил ножевые ранения и был доставлен в Тертерскую районную центральную больницу, но позднее скончался при транспортировке в Бардинскую РЦБ.
По предварительнм данным, уроженцу села Илхычылар Агдамского района Асланову Набилю Салех оглу (1999 г.р.) нанес ножевые ранения Сафихан Нагиев (1995 г.р.).
