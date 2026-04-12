 Сегодня в Баку и регионах состоялся выпускной экзамен для свыше 52 тыс. школьников - ОБНОВЛЕНО
Общество

Сегодня в Баку и регионах состоялся выпускной экзамен для свыше 52 тыс. школьников - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:08 - Сегодня
В Азербайджане прошел выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в Государственном экзаменационном центре, экзамены состоялись в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском и Бинагадинском районах Баку, в Сумгайыте (I часть), Гяндже (II часть), Мингячевире, а также в Абшеронском (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масаллинском (I часть), Бейлаганском, Физулинском (включая полную среднюю школу №1 имени М.Улугбека), Зангиланском (сельская полная средняя школа Агалы), Джебраильском (полная средняя школа имени М.Мехдизаде), Агдашском, Агсуинском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Ширване, Хачмазском (I часть) и Губинском (I часть) районах, а также для учащихся школ с обучением на английском языке.

Всего было задействовано 216 экзаменационных зданий и 3 837 залов. К проведению экзаменов привлечены 627 руководителей и старших руководителей, 4 800 наблюдателей, 701 сотрудник пропускного режима и 216 представителей зданий.

Ожидалось участие 52 687 учащихся.

В экзамене также приняли участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были выделены отдельные залы, а для лиц с полной потерей зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Были созданы условия и для учащихся с ограниченной подвижностью.

Отмечается, что часть учащихся не была допущена к экзамену из-за проблем с документами - отсутствия удостоверения личности, предъявления его копии или отсутствия справки с фотографией.

Участникам последующих экзаменов напомнили о необходимости иметь при себе пропускной лист и оригинал документа, удостоверяющего личность.

По предварительным данным, у трех человек были обнаружены мобильные телефоны, в связи с чем они были удалены с экзамена, по факту будет проведено разбирательство.

С 13 апреля в Государственном экзаменационном центре начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты планируется объявить в течение ближайших пяти недель.

После завершения экзамена участникам было разрешено забрать с собой вопросные книжки.

Правильные ответы на тестовые задания будут опубликованы на сайте центра в течение завтрашнего дня.

09:22

В Азербайджане 52 687 учащихся сдадут выпускной экзамен по уровню общего (9-летнего) среднего образования.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Согласно имнформации, экзамены будут проведены в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском, Бинагадинском районах Баку, в Сумгайыте (I часть), Гяндже (II часть), Мингячевире, Ширване, в Абшеронском (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масаллинском (I часть), Бейлаганском, Физулинском (полная средняя школа №1 имени М.Улугбека), Зангиланском (сельская полная средняя школа Агалы), Джебраильском (полная средняя школа имени М. Мехдизаде), Агдашском, Агсуинском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Хачмазском (I часть) и Губинском (I часть) районах.

В экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и другими).

В столице и регионах экзамены пройдут в 216 зданиях.

Экзамен начинается в 11:00. За 15 минут до его начала – в 10:45 – пропускной режим завершается, прибывшие после этого учащиеся не будут допущены к экзаменам.

Источник: Report

1news TV

