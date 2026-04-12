В Иране пообещали за один-два месяца восстановить до 80% мощностей НПЗ

Иран сможет обеспечить возвращение своих поврежденных объектов по переработке нефти к 70-80% своей прежней мощности в течение одного-двух месяцев.

Об этом заявил замминистра нефти исламской республики Мохаммад Садег Азимифар.

"На большинстве поврежденных объектов переработки нефти в течение 1-2 месяцев мы сможем вернуться к 70-80% прежней мощности, а в дальнейшем, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы сможем восстановиться до 100% мощности", - приводит его слова телеканал SNN.