Дональд Трамп заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон планирует удерживать морскую блокаду Исламской Республики Иран вплоть до момента подписания официального соглашения между странами.

Соответствующее заявление американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп подчеркнул, что экономическое и военное давление со стороны Соединенных Штатов не будет ослаблено в ближайшее время.

«Блокада в полной мере сохранится, пока не будет достигнуто, заверено и подписано соглашение», — заявил глава Белого дома.

Президент США также отметил, что в данном переговорном процессе обе стороны обязаны действовать максимально взвешенно и прагматично. «Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — подытожил Дональд Трамп.