Талибы узаконили детские браки, приравняв молчание девочек к согласию

Движение «Талибан» опубликовало документ, фактически признающий законными браки с участием несовершеннолетних в Афганистане.

Об этом сообщает афганское независимое издание Amu TV.

Согласно одному из положений документа, молчание девушки после достижения половой зрелости может расцениваться как согласие на вступление в брак. При этом аналогичное молчание со стороны юноши или женщины, ранее состоявшей в браке, автоматически согласием не считается.

Новые нормы также наделяют отцов и дедов широкими полномочиями при заключении детских браков. В тексте отдельно отмечается, что даже если брак несовершеннолетнего оформлен другими родственниками, он может быть признан действительным при условии «социальной совместимости» супругов и соответствующего приданого.

Как уточняет Amu TV, несовершеннолетний сможет добиваться расторжения такого брака только после достижения половой зрелости и исключительно через судебное решение.

Публикация документа происходит на фоне продолжающегося ужесточения ограничений в отношении женщин и девочек после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.

В настоящее время девочкам в Афганистане запрещено обучаться после шестого класса, женщины лишены доступа к университетскому образованию, а также сталкиваются с ограничениями на работу, свободное передвижение и участие в общественной жизни.

Кроме того, в 2024 году талибы ввели запрет на громкую молитву женщин в присутствии других женщин.