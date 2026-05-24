Самвел Карапетян пообещал «усилить проблемы Азербайджана» в случае прихода к власти в Армении

Российский олигарх и лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил, что в случае прихода к власти «будет использовать свои связи для усиления проблем Азербайджана».

Как сообщают армянские СМИ, в ходе беседы со своими сторонниками и избирателями, которая была организована во дворе его дома, политик высказал предположение о возможной причастности официального Еревана к задержанию бывших руководителей Нагорного Карабаха.

Стоит отметить, что данное публичное обращение оппозиционный лидер сделал, находясь в данный момент под мерой пресечения в виде домашнего ареста.